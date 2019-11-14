Держава має більше звертати увагу на власників ЗМІ - медіаюрист

Державі потрібно більше звертати увагу на власників ЗМІ, аніж на самих журналістів.

Про це під час дискусії "Хто і як має контролювати журналістів?" в Українському кризовому медіа центрі заявив юрист Інституту масової інформації Роман Головенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ж розуміємо, медіа не є бізнесом для того олігарха, для нього бізнес - це металургія, якийсь експорт, імпорт та таке інше, дуже часто це монополія та залежність від влади. Як правило залежність і лояльність проявляється у тому, що є такий певний пакт між владою і олігархом, вони домовляються, що влада не створює в основному бізнесі олігарха проблем, а олігарх гарантує лояльну редакційну політику його медіа щодо влади. Принаймі, не критикувати. Але цей пакт між владою та олігархами ніякого стосунку до регулювання не має», - сказав Головенко.

Він зазначив, що держава має в першу чергу звертати увагу на такий вид ЗМІ, як телебачення. За його словами, візуальна картинка це завжди впливовіша, аніж текст.

“Природно, що тут регулювання сильніше з боку держави, і це є Закон про телебачення і радіомовлення, який варто було б обновити. Але чесно кажучи, і те, що зараз є у законі, Нацрада не використовує по повній програмі. Потрібно дійсно слідкувати за дотриманням журналістських стандартів на телеканалах”, - сказав Головенко.

Він додав, що якщо будуть дотримуватися журналіських стандартів, тоді проблема деолігірхізації медіа відпаде сама собою. За словами юриста, олігархам не буде сенсу купувати такі ЗМІ, бо вони не матимуть змоги ними маніпулювати.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні чинним законодавством передбачено, що Нацрада може застосувати до мовників санкції “оголошення попередження”, “стягнення штрафу”, а після цього звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії.