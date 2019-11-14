Паризькі аеропорти віднині писатимуть "Kyiv"

Усі аеропорти Парижа перейшли на коректне написання назви української столиці – Kyiv.

Про це повідомляє у середу Посольство України у Франції, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Гарні новини з паризького неба для нашої спільної справи CorrectUA та KyivNotKiev: відтепер на електронних табло в усіх паризьких аеропортах читатимо Kyiv", - написало Посольство у Facebook.

Уточнюється, що група "Аеропорти Парижа" задовольнила офіційний запит Посольства України у Франції.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.