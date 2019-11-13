Затриманий в Польщі ветеран АТО Мазур повернувся в Україну

Співробітник Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ветеран АТО Ігор Мазур повернувся в Україну.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Це невелика, але перемога у гібридній війні, яку веде проти нас Російська Федерація", - написав Геращенко.

Геращенко заявив, що це сталося завдяки ефективній роботі української влади та силовиків. Українське бюро Інтерполу, за його словами, раніше направило в цю організацію документи про зловживання з боку Росії.

Як повідомлялося, 9 листопада польські прикордонники затримали в пункті пропуску "Дорогуськ" працівника Секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини, учасника АТО Ігоря "Тополя" Мазура. Його затримали на підставі пред'явлення циркулярного повідомлення, поширеного Росією за запитом про екстрадицію в певних країнах, зокрема Польщі.

10 листопада Окружна прокуратура в Любліні відпустила Мазура на поруки генерального консула України в Любліні Василя Павлюка до розгляду його справи в суді.

У Росії Мазура підозрюють в участі в бойових діях у Чечні в 90-х роках минулого століття. Він категорично заперечує свою участь в бойових діях на території Чеченської республіки й заявляє, що справа сфабрикована.