ЦВК сьогодні виповнюється 22 роки

Центральна виборча комісія (ЦВК) 13 листопада відзначає 22-гу річницю з дня створення.

Про це заявив голова ЦВК Олег Діденко під час конференції "Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні: висновки та рекомендації", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні день, коли Центральній виборчій комісії як незалежному державному органу виповнюється 22 роки. Саме 13 листопада 1997 року відбулося перше засідання комісії", - розповів він.

Діденко подякував усім причетним та нагадав, що всі побажання до діяльності комісії вже висловлені в Конституції та законах, де визначено повноваження ЦВК.

"Складу Центральної виборчої комісії хочу побажати перевершити попередників, але поступитися наступникам. Мені як голові ЦВК, звичайно, хотілося б, щоб наш склад був найкращим, але з точки зору розвитку інституції, органу, розвиток має бути стабільний і постійно триваючий", - підкреслив голова ЦВК.

Він також запевнив, що нинішній склад Центрвиборчкому вже почав вдосконалювати діяльність комісії й продовжуватиме роботу в цьому напрямку.

Водночас на сайті ЦВК зазначається, що комісією за роки своєї діяльності організовано підготовку та проведення 7 виборчих кампаній з виборів народних депутатів України та 5 – з виборів президента.

Також Центрвиборчкомом було організовано підготовку та проведення всеукраїнського референдуму 2000 року.

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Окрім того, ЦВК "постійно опікувалася" виборами депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, а також впродовж 2015 – 2019 років – першими виборами в новоутворених об’єднаних територіальних громадах.

Як відомо, 4 жовтня 2019 року Верховна Рада обрала 17 нових членів Центральної виборчої комісії. На своєму першому засіданні, яке відбулося 4 жовтня, новий склад ЦВК обрав її головою Олега Діденка.