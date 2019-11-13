Баканов каже, що отримує 57 тисяч зарплати

Баканов каже, що отримує 57 тисяч зарплати

Укрінформ
Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що отримує на місяць 57 тисяч гривень, однак, його зарплата не є показником рівня зарплат у відомстві.

Про це він сказав в інтервʼю Главкому.

"Отримую 57 тисяч гривень. Та не про мене особисто йдеться! Багато ж хто каже, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників Служби безпеки України і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату. Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся… І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна справді з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім’ї працівникам Служби безпеки", - сказав він.

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Баканов також зауважив, що у законі про Службу безпеки України є дискусійні моменти. Зокрема, це суттєве скорочення працівників Служби безпеки – за 5-7 років з нинішніх 27 до 15 тисяч осіб.

"Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Конкретно у нашому випадку ця реформа потребує великих коштів. Наприклад, на 2020 рік ми намагалися скоротити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачені. Але зрозуміло, що ми не можемо скоротити людей і не виплатити їм передбачене законом, це неприпустимо. Люди повинні бути захищеними саме цією реформою, і це наша головна мета", сказав він.

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