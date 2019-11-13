Баканов каже, що отримує 57 тисяч зарплати

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що отримує на місяць 57 тисяч гривень, однак, його зарплата не є показником рівня зарплат у відомстві.

Про це він сказав в інтервʼю Главкому.

"Отримую 57 тисяч гривень. Та не про мене особисто йдеться! Багато ж хто каже, що Служба безпеки України є корумпованою. Ви просто подивіться на рівень заробітної плати працівників Служби безпеки України і зрозумієте, що в принципі люди, які боронять нашу країну, просто фізично не можуть прожити за таку заробітну плату. Я можу вам показати графіки, ви самі здивуєтеся… І ми тоді з вами можемо подискутувати, чи можна справді з таким рівнем матеріального забезпечення належним чином годувати свої сім’ї працівникам Служби безпеки", - сказав він.

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Баканов також зауважив, що у законі про Службу безпеки України є дискусійні моменти. Зокрема, це суттєве скорочення працівників Служби безпеки – за 5-7 років з нинішніх 27 до 15 тисяч осіб.

"Ми повинні розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Конкретно у нашому випадку ця реформа потребує великих коштів. Наприклад, на 2020 рік ми намагалися скоротити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачені. Але зрозуміло, що ми не можемо скоротити людей і не виплатити їм передбачене законом, це неприпустимо. Люди повинні бути захищеними саме цією реформою, і це наша головна мета", сказав він.