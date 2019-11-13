Кольченко розповів, як декілька разів відмовлявся від російського паспорта

Кольченко розповів, як декілька разів відмовлявся від російського паспорта

Укрінформ
Колишній український політв’язень, кримський активіст Олександр Кольченко кілька разів відмовлявся від російського паспорта.

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Мені пропонували його під час досудового слідства. Я, звичайно, відмовився. Потім ще в таборі. Викликали в спецчастину, куди приходить жінка, яка займається документальною кореспонденцією. Зазвичай туди викликають в обідній час, а мене викликали вранці. Я подумав: що ж такого термінового? Приходжу туди – там кілька співробітників. Один знімає на камеру. Інший каже: «Вітаємо, ось ваш російський паспорт». Я відповів, спасибі, звичайно, але у мене один вже є. Вони кажуть: «Буде два». Я відповів, що мені та одного якось досить. І написав пояснення, чому я відмовляюся від паспорта, вони зафіксували це", – сказав Кольченко.

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Він повідомив, що у відмові від російського паспорта написав, що є громадянином України і тому російський паспорт йому не потрібен.

Кольченко вважає дивним і смішним те, що його при цьому вважали громадянином Росії.

"На стадії досудового слідства до нас не пускали адвокатів і консулів, потім, коли був уже суд, до нас все-таки кілька разів пускали консулів, а коли ми приїхали в табір – знову перестали пускати. Я пам’ятаю, одного разу до мене прийшов консул. Це була кімната зі склом і ґратами. Він попросив книгу скарг, влаштував скандал, тому що, скільки він їздить по різних СІЗО, навіть в Чечні такого не було. Завжди можна було спілкуватися особисто", – розповів Кольченко.

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Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки військові моряки.

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