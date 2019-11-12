Пристайко подякував експолітв'язням за допомогу у визволенні інших заручників Кремля

Пристайко подякував експолітв'язням за допомогу у визволенні інших заручників Кремля

Фото
Укрінформ
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з колишніми політв'язнями Кремля.

Про це він повідомив у Twitter.

"Потиснув руку нашим хлопцям, які витримали російські тюрми та вийшли на волю. Надзвичайні відчуття. Дякую, що після звільнення ви взялись за нашу спільну боротьбу – заради тих, хто ще досі лишився в катівнях РФ! Працюємо над свободою для наших разом!" - написав глава МЗС.

Він також опублікував фото з цієї зустрічі. На цих світлинах зображені колишні в'язні Кремля Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Микола Карпюк, Павло Гриб.

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Пристайко також зауважив, що останні 4 роки в МЗС стояв так званий "стілець Сенцова" з написом "Свобода", щоб кожен високий гість міг посидіти на ньому і відчути себе у центрі боротьби за визволення українських політв'язнів.

"Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику", - зазначив міністр і опублікував фото Сенцова зі "своїм" стільцем.

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Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки військові моряки.

Фото: twitter.com/VPrystaiko

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