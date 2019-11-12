Пристайко подякував експолітв'язням за допомогу у визволенні інших заручників Кремля

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з колишніми політв'язнями Кремля.

Про це він повідомив у Twitter.

"Потиснув руку нашим хлопцям, які витримали російські тюрми та вийшли на волю. Надзвичайні відчуття. Дякую, що після звільнення ви взялись за нашу спільну боротьбу – заради тих, хто ще досі лишився в катівнях РФ! Працюємо над свободою для наших разом!" - написав глава МЗС.

Він також опублікував фото з цієї зустрічі. На цих світлинах зображені колишні в'язні Кремля Олег Сенцов, Роман Сущенко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Микола Карпюк, Павло Гриб.

Потиснув руку нашим хлопцям, які витримали російські тюрми та вийшли на волю. Надзвичайні відчуття. Дякую, що після звільнення ви взялись за нашу спільну боротьбу – заради тих, хто ще досі лишився в застінках РФ! Працюємо над свободою для наших разом! pic.twitter.com/KI4BGtQG2s — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 12, 2019

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Пристайко також зауважив, що останні 4 роки в МЗС стояв так званий "стілець Сенцова" з написом "Свобода", щоб кожен високий гість міг посидіти на ньому і відчути себе у центрі боротьби за визволення українських політв'язнів.

"Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику", - зазначив міністр і опублікував фото Сенцова зі "своїм" стільцем.

4 роки в Міністерстві стояв "стілець Сенцова" з написом "Свобода". Кожен високий гість мав можливість посидіти на ньому і відчути себе в центрі складної драми із звільнення Олега та побратимів. Нарешті стілець закінчив свою дипломатичну місію і був переданий законному власнику. pic.twitter.com/lZvo4g5jW0 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 12, 2019

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Як повідомлялося, 7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 11 політв'язнів, а також 24 захоплені Росією у листопаді 2018-го у районі Керченської протоки військові моряки.

Фото: twitter.com/VPrystaiko