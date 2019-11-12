Президент має особисто розглядати звернення громадян — Верховний Суд

Велика Палата Верховного Суду задовольнила позов про визнання протиправною бездіяльності Президента України – голови Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє преслужба суду.

"Велика Палата ВС дійшла висновку, що звернення осіб... повинні розглядатися керівниками державних органів особисто. Зазначений порядок стосується також і Президента України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позивач – інвалід війни звернувся до Президента зі зверненням, у якому просив особисто письмово повідомити його про результати перевірки фактів, викладених у поданій ним раніше заяві. Однак це звернення було передане апаратом Адміністрації Президента для розгляду до іншого органу державної влади.