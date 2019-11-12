Ексгендиректору Укроборонпрому повідомили про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у недостовірному декларуванні колишньому гендиректору Укроборонпрому.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“12 листопада 2019 року детективи Національного бюро за погодженням із прокурорами САП повідомили колишньому гендиректору ДК «Укроборонпром» про підозру у внесенні недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, слідство встановило, що ексгенеральний директор не задекларував у 2016 році доходи, нерухоме майно (дві квартири вартістю понад 3 млн грн) та автомобіль Range Rover вартістю 10 млн грн, яке є власністю його цивільної дружини.

Як уточнили у НАБУ, розслідування цих фактів детективи бюро здійснюють з серпня 2019 року.