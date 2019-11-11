У Національному музеї історії України проводять перевірку - директора відсторонили

Комісія з проведення ліквідації Міністерства культури проводить перевірку Національного музею історії України, на час перевірки відсторонено директора музею Тетяну Сосновську.

Про це повідомляється на сторінці музею у Facebook.

"У зв’язку з наказом Міністерства культури України № 852, підписаного Державним секретарем, головою комісії з проведення ліквідації Міністерства культури України Ростиславом Карандєєвим, у Національному музеї історії України розпочато перевірку комісією міністерства. Перевірка ініційована скаргою невеликої групи співробітників НМІУ, яким не до вподоби рух музею. Цим же наказом на час перевірки відсторонено від виконання обов’язків генерального директора НМІУ Тетяну Сосновську", - йдеться у повідомленні.

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Також повідомляється, що в.о. директора на час перевірки призначно одного з тих, хто подав скаргу.

"Колектив Національного музею історії України сподівається, що рішення комісії буде об’єктивним і неупередженим", - наголосили в музеї.