ВАКС оголосив підозру експрокурору Сусу

У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП оголошено обвинувальний акт колишньому заступнику начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

"У понеділок, 11 листопада 2019 року, у Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП відбулось судове засідання у справі про обвинувачення колишнього заступника начальника Департаменту – начальника управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України. На засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Крім того і прокурор, і адвокат виступили зі вступними промовами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що судді визначили порядок та обсяг дослідження доказів у справі. Оголошено перерву до 10:00 год. 13 грудня.

Як повідомлялося, колишній керівник підрозділу Генпрокуратури обвинувачується у декількох епізодах привласнення, заволодіння, розтрати чужого майна на загальну суму більш як 1,2 млн гривень шляхом зловживання службовим становищем, а також у декларуванні недостовірних відомостей (ч.ч. 3,4,5 ст.191 та ст.366-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати посади терміном на три роки з конфіскацією майна.