ДБР не розслідує жодної справи щодо моряків, захоплених Росією — Труба

Жодного кримінального провадження стосовно дій моряків під час перетину Керченської протоки у Державному бюро розслідувань немає. ДБР з’ясовує, чи були правопорушення у діях керівництва держави.

Про це у Telegram заявив очільник ДБР Роман Труба.

“У ДБР немає жодного кримінального провадження стосовно дій моряків під час перетину Керченської протоки. Ми з’ясовуємо, чи були правопорушення у діях керівництва держави, які призвели до ескалації конфлікту і подальшого введення військового стану”, - йдеться у дописі.

Труба пояснив: “ми з’ясовуємо, чи умисно керівництво держави скерувало наших моряків до Керченської протоки, розуміючи, у тому числі, високу імовірність того, що вони потраплять у полон. А далі – загострення конфлікту та введення військового стану”.

Керівник ДБР додав, що кожен слідчий розуміє, наскільки це важливо для України. “Тому вони призначають усі слідчі дії, щоб об’єктивно з’ясувати обставини кожного рішення тих подій. Тому ми проводимо допити моряків, призначаємо експертизи, вилучаємо документи”, - підкреслив Труба.

Він пояснив, що поки немає результатів провадження про це ніхто не хоче говорити вголос. Але, заявляє Труба, він не мовчатиме “коли 5 канал як приманку обрав моряків. Сумно, що п’ятий президент приносить на вівтар своєї війни спокій людей, які дев’ять місяців провели в полоні”, - додав керівник ДБР.

Також він закликав Петра Порошенка “долучитися до слідчих дій” і запросив його на допити. Разом з тим Труба переконаний, що запрошення не спрацює.

Як повідомлялося, 5 листопада “5 канал” оприлюднив коментар адвоката Ігоря Голованя, який стверджував, що ДБР “сприяє Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Буквально сьогодні з'явилися повідомлення, що РФ, як умову повернення захоплених українських кораблів, вимагає визнання Україною дій українських моряків злочином і провокацією”, – написав Головань.

Також адвокат заявив, що ДБР “у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне “перевищення влади та службових повноважень” українськими військовослужбовцями”. За його словами, мета цих дій – “послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема, у Міжнародному трибуналі з морського права”.