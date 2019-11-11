СБУ викрила ексчиновника Укрзалізниці на розкраданні 50 мільйонів

Служба безпеки України викрила експосадовця Укрзалізниці на розкраданні понад 50 мільйонів гривень товариства.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю «Експрес» у Шевченківському районі Києва. Дії екскерівника призвели до завдання економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою”, - йдеться у повідомленні.

Зараз, за даними СБУ, документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника.

Читайте також: СБУ викрила нелегальний експорт карпатського лісу на мільйони гривень

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, експосадовцю оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.