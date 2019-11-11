СБУ викрила ексчиновника Укрзалізниці на розкраданні 50 мільйонів

СБУ викрила ексчиновника Укрзалізниці на розкраданні 50 мільйонів

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Укрінформ
Служба безпеки України викрила експосадовця Укрзалізниці на розкраданні понад 50 мільйонів гривень товариства.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Оперативники спецслужби встановили, що колишній керівник однієї з регіональних філій Укрзалізниці ініціював питання передачі в оренду майна акціонерного товариства за заниженою відсотковою ставкою. Він, зокрема, здав частину приміщень готелю «Експрес» у Шевченківському районі Києва. Дії екскерівника призвели до завдання економічних збитків державі, що підтверджено проведеною експертизою”, - йдеться у повідомленні.

Зараз, за даними СБУ, документуються інші факти протиправної діяльності зловмисника.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України, експосадовцю оголошено про підозру.

Триває досудове слідство.

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