Українці найбільше довіряють Зеленському, Разумкову й Сенцову

Українці найбільше довіряють Президенту Володимиру Зеленському (68%), спікеру Дмитру Разумкову (52%), а також звільненому з російського ув'язнення режисеру Олегу Сенцову (36%).

Про це йдеться у дослідженні, проведеному соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року.

"Оцінюючи рівень довіри до політиків та громадських діячів, лише до трьох з-поміж тих, чиє прізвище було представлене в опитувальнику, довіра висловлюється частіше, ніж недовіра: В. Зеленський (йому довіряють 68% опитаних, не довіряють - 24%), Д. Разумков (відповідно 52% і 31%) та О. Сенцов (відповідно 36% і 29%)", - йдеться у дослідженні.

Згідно з дослідженням, значна частка респондентів висловлюють довіру лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку (37%) і Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку (34%), але стосовно першого з них число тих, хто йому не довіряє (48%) перевищує число тих, хто довіряє, а стосовно другого - частка тих, хто не довіряє (36,5%), статистичного значуще не відрізняється від частки тих, хто довіряє.

Водночас недовіра найчастіше висловлюється експрезиденту Петру Порошенку (79%), проросійському політику Віктору Медведчуку (75%), лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (70%), главі МВС Арсену Авакову (69%), співголові парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрію Бойку (68%).

Серед державних та суспільних інститутів найчастіше довіра висловлюється до Збройних сил України (їм довіряють 70% опитаних), волонтерських організацій (70%), Президента України (68%), церкви (65%), Державної служби з надзвичайних ситуацій (63%), добровольчих батальйонів (62%), Національної гвардії України (58%), Державної прикордонної служби (57,5%), ЗМІ України (54%), громадських організацій (51%).

Недовіра найчастіше висловлюється ЗМІ Росії (не довіряють їм 80% опитаних), судовій системі загалом (73%), державному апарату (чиновникам) (68,5%), місцевим судам (68%), політичним партіям (66%), комерційним банкам (66%), прокуратурі (63%), Верховному суду (62%), Конституційному суду України (58%), Антикорупційному суду (57%), Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (56%), Національному антикорупційному бюро України (56%), Національному агентству з питань запобігання корупції (56%), Національному банку України (52%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 1 по 7 листопада 2019 року. Було опитано 2015 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.