Денісова зустрілася з дружиною Мазура

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з дружиною затриманого у Польщі Ігоря Мазура Анастасією.

Про це вона написала у Facebook.

“Щойно зустрілась із дружиною співробітника Секретаріату Уповноваженого з прав людини Ігоря Мазура, якого було затримано 9 листопада в Польщі на КПП «Ягодин-Дорогуськ». Разом обговорили питання щодо захисту та повернення його на Батьківщину”, - написала вона.

За словами Денісової, у ході зустрічі вони поспілкувалися телефоном з Ігорем та генеральним консулом України в Любліні Василем Павлюком про подальші спільні дії.

Омбудсмен зазначила, що звернулась до Уповноваженого з громадянських прав Республіки Польща Адама Боднара з наполегливим проханням надати правову оцінку неправомірним діям щодо політично мотивованого затримання українського громадянина та вжити відповідних заходів для його захисту, про що повідомила Анастасію Мазур.

Посадовець також запевнила, що міністр юстиції Денис Малюська відпрацьовує механізм захисту, аби не допустити екстрадиції Мазура до Російської Федерації.

Як повідомлялося, польські прикордонники затримали Ігоря Мазура 9 листопада, коли він разом з іншими українцями їхав до Варшави для участі в конференції. Причиною затримання одного з лідерів УНА-УНСО Ігоря Мазура стало те, що Росія подала його у міжнародний розшук, звинувативши в участі у чеченських війнах у 1994-2000 роках. Мазур заперечив цю інформацію.

«Я не брав участі у бойових діях, я був на території Чечні у той час, але ми приїхали туди як журналісти, і я працював у пресцентрі «Вільний Кавказ», – наголосив Мазур 10 листопада у Любліні.

МВС України заявило, що Росія неправомірно використала канали й інструменти Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань громадян України.