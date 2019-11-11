Міжнародний форум "Креативна Україна" пройде 14-15 листопада у Києві

У столиці України 14-15 листопада 2019 року відбудеться третій щорічний міжнародний форум "Креативна Україна".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту України.

"Фокус цьогорічного форуму — інтеграція інновацій у розвиток креативних індустрій. Мета заходу — напрацювати варіанти культурних політик, що використовують цифрові технології як інструмент надання рівного доступу до культури, заохочення розмаїття форм творчого самовираження, генерації високої доданої вартості креативного продукту", - йдеться у повідомленні.

Участь у заході візьмуть: міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, член консультаційної Ради з креативної економіки ООН Джон Хокінз, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, дипломати, урядовці, українські та міжнародні експерти тощо.

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Акредитація ЗМІ проводиться до 18:00 13 листопада за формою.

Головний організатор форуму - Міністерство культури, молоді та спорту України.