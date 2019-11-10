Шановні журналісти! Вас правильно стурбувала та обурила наявність в Указі президента слів про встановлення «вимог та стандартів новин»

Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну «стандарти новин» в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти.

Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором. Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію.

У країнах зі сталими демократіями, де існує журналістське самоврядування та саморегулювання/співрегулювання медіа, питання стандартів вирішені кодексами професійної етики та стандартами, за неухильним дотриманням яких слідкує професійна спільнота. В України ми, як держава, маємо створти умови для професійної спільноти, які зроблять цю модель працюючою і в нашій країні. Тобто, держава не заходить на територію яку вона не повинна регулювати, а створює належної умови для саморегулювання та співрегулювання.

Володимир Бородянський

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