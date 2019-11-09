Зеленський привітав з Днем української писемності та мови

Українська мова не має стати причиною розбрату, а повинна об'єднувати.

На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський у Facebook.

"Її намагалися заборонити, зацькувати, вбити, але вона вистояла, стала сильнішою та ще прекраснішою. Хтось володіє нею віртуозно та філігранно. Хтось її лише опановує, інколи помиляється, але щиро любить її усім серцем. Українська мова – неймовірна. Це мова краси, добра та гідності. І вона ніколи не має стати причиною розбрату. Українська мова повинна об'єднувати. Заради одного – світлого майбутнього України та її громадян! З Днем української писемності та мови!", - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови.