Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук каже, що засновнику Alibaba сподобалось в Україні.

Про це він написав у Facebook.

“Джек Ма — засновник Alibaba, найбільшого в світі інтернет-ритейлеру. Минулого року, Alibaba побила власний рекорд — за один день вони продали товару на $30,8 млрд. Радий таким гостям в Україні. Каже, йому в нас дуже сподобалось. Джек називає себе СЕО — Chief Education Officer… Відзначає освіченість українців, радить бути трохи сміливішими. Сміливість, крім розуму, – запорука успішного стартапу. Джеку дуже сподобалася українська їжа. Тож, домовилися обговорити можливість експорту наших продуктів до Китаю”, – пише Гончарук.

Прем’єр розповів, що говорили про досвід у сфері логістики та електронної торгівлі.

“Згодний з Джеком, що за е-commerce – майбутнє. Вона дозволить реально розвиватися малому та середньому бізнесу – потрібно лише забезпечити якість та ефективність транспортних послуг. Поговорили про те, як за допомогою діджиталізації сприяти розвитку МСБ у сфері торгівлі, зокрема, аграрною продукцією. Маємо величезне поле для співпраці – розвиток в Україні цифрової інфраструктури, людського капіталу та логістичної системи”, – зазначив Гончарук.

Джек Ма (справжнє ім'я - Ма Юнь) - китайський підприємець, засновник і голова ради директорів компанії Alibaba Group (в яку входять засновані ним AliExpress, TaoBao). Станом на кінець листопада 2018 року Forbes оцінював його статки у 35,8 млрд доларів. Джек Ма є найбагатшою людиною в Китаї і 15-им у списку найбагатших людей світу.