КНУ імені Шевченка не закриває програму з вивчення Кримськотатарської - Кориневич

Програма «Кримськотатарська мова і література» в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка не закривається, а буде продовжена наступного навчального року.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

“У рідному Київському національному університеті імені Тараса Шевченка поспілкувалися з проректором Володимиром Бугровим щодо ситуації з програмою «Кримськотатарська мова і література». Отже, все гаразд, ніхто нічого не ліквідовує”, - написав Кориневич.

За його словами, наприкінці цього року закривається відповідна програма, оскільки сплив час її дії, але “на заміну програмі, яка закривається, з 2017 року діє нова така сама програма «Кримськотатарська мова і література», яка є чинною і продовжуватиме діяти”.

Програма буде внесена до Правил прийому на 2020-2021 навчальний рік, і з вересня 2020 студенти продовжуватимуть навчатися і вступати на цю програму.

Як уточнив Кориневич, мова про перегляд програм ведеться щодо програм, за якими навчається невелика кількість студентів.

“При цьому, коли йдеться про перегляд, мова не йде про закриття програми, а про те, що гарантам програми пропонується зробити програму більш привабливою для абітурієнтів, збільшивши кількість вступників”, - пояснив представник Президента України в АРК.

Про закриття програми як такої та закінчення вивчення кримськотатарської мови і літератури в КНУ взагалі не йдеться, підкреслив він.

“Тож, усе буде добре, кримськотатарська мова і література продовжуватимуть вивчатися в КНУ, а гарантів програми попросять зробити програму більш привабливою для абітурієнтів. Домовилися з паном проректором в середу 13 листопада зустрітися зі студентами цієї програми і поспілкуватися з ними”, - написав Кориневич.

Як повідомлялося, в жовтні 2016 року в Інституті філології Київського національного університету ім. Шевченка відкрили Центр кримськотатарської мови і літератури, а також лабораторію сучасних технологій усного перекладу.