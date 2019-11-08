Гончарук сказав, коли оголосять претендентів на посаду голови НАЗК

Рівень економічного зростання України залежить від успішності боротьби з корупцією, тому важливо перезапустити роботу НАЗК та до 18 грудня провести незалежні якісні вибори з обрання керівника цього органу.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час відкриття засідання конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК, повідомляє Урядовий портал.

«Уряд робить все від нього залежне, щоб перезавантажити роботу НАЗК. Ми будемо максимально швидко приймати рішення, обирати найбільш чесних, професійних, з гарною репутацією людей. У цьому дусі ми обрали комісію, яка складається саме з таких людей, які здатні приймати незалежні рішення», - сказав Гончарук.

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Він висловив сподівання, що новостворена незалежна комісія обере людину, яка перезапустить роботу національного органу боротьби з корупцією.

«Це дуже важлива задача для уряду, для країни», - наголосив Прем'єр.

Серед основних етапів конкурсу: подання заяв комісії на участь у конкурсі до 19 листопада (всі заяви будуть опубліковані, що відкриває можливість для активної громадської участі у цьому процесі); у грудні кращих кандидатів запросять на співбесіду; 18 грудня комісія оголосить результати конкурсу, а пізніше уряд буде робити відповідні призначення.