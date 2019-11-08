ФСБ намагалася завербувати українця, який приїхав до родичів у Росію

Контррозвідка Служби безпеки України викрила на Чернігівщині спробу вербування українця спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Контррозвідники СБУ встановили, що мешканець одного з прикордонних населених пунктів Чернігівщини під час поїздки в Росію, до родичів, потрапив у поле зору ФСБ. Представники спецслужби країни-агресора, застосовуючи погрози та шантаж, залучили нашого співвітчизника до негласного співробітництва. Вони змусили чоловіка підписати письмове зобов’язання про співпрацю з ФСБ РФ. Йому було присвоєно псевдонім та відпрацьовано завдання щодо збору інформації про режим охорони та особовий склад військових об’єктів на території регіону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з наданими інструкціями, передавати зібрані розвіддані він мав під час наступних візитів у Росію. Усвідомлюючи протиправність такої співпраці та її негативні наслідки після повернення додому, українець звернувся до СБУ.

Він надав свідчення про обставини вербування і відпрацьованих йому розвідувальних завдань.

Враховуючи, що чоловік не виконав злочинного завдання іноземної спецслужби і добровільно повідомив правоохоронні органи про намагання спецслужб РФ залучити його до конфіденційного співробітництва проти України, суд задовольнив клопотання органів прокуратури та звільнив його від кримінальної відповідальності згідно зі ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Читайте також: СБУ перекрила канал контрабанди до РФ запчастин для військових літаків

Контррозвідка СБУ вкотре застерігає, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широке коло наших співвітчизників – від державних посадовців та військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), національно-патріотичних організацій до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

При цьому контррозвідка нагадує, що добровільне повідомлення про спроби залучення іноземними спецслужбами громадян України до конфіденційного співробітництва звільняє від кримінальної відповідальності.