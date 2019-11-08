"Рік без Каті", вишите Євангеліє та "гейзер" у Києві

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Олександр Лапін

У понеділок, 4 листопада, в перші роковини смерті української громадської активістки та правозахисниці Катерини Гандзюк у понад 40 містах України й світу відбулася акція "Рік без Каті". За словами організаторів, люди вкотре вийшли на вулицю, щоб "не дати забути про цей страшний злочин і змусити владу покарати винних". На фото – акція у Вінниці.

Фото: Володимир Тарасов

Ввечері 6 листопада внаслідок вибуху на Брест-Литовському шосе в Києві загинув водій автомобіля Mercedes-Benz, двоє пасажирів зазнали поранень. Крім того, було пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху перебував неподалік. Жертвою вибуху мав стати бізнесмен Ігор Сало. Саме на нього начебто й було вчинено замах. За словами свідків, Mercedes-Benz чорного кольору стояв на повороті в напрямку села Чайки, коли до машини під'їхав мотоцикліст, кинув в автомобіль вибуховий пристрій і поїхав геть. Вибуховою хвилею у машини знесло дах.

Фото: Юлія Овсяннікова

У вівторок, 5 листопада, на перехресті столичних вулиць Саксаганського й Шота Руставелі прорвало трубу. Через тиск гарячої води там обвалився асфальт. В яму, що утворилася, провалився автомобіль. За інформацією фахівців, сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

Фото: Павло Багмут

Цього тижня новопризначені судді Конституційного Суду України Галина Юровська і Петро Філюк склали присягу, після чого голова КСУ Олександр Тупицький вручив їм суддівські мантії, нагрудні знаки й посвідчення.

Фото: Юлія Овсяннікова

Колишній політв’язень Кремля, журналіст Укрінформу Роман Сущенко передав до експозиції Національного музею історії України у Другій світовій війні речі, які супроводжували його під час ув'язнення в колонії суворого режиму в РФ. Це тюремна роба, листи та репродукції картин. Вони увійдуть до масштабного проєкту про бойові дії на Донбасі "Український Схід" для збереження пам’яті про учасників і свідків агресії Російської Федерації проти України.

Фото: Олена Худякова

У п’ятницю, 8 листопада, родичі героїв Небесної Сотні, учасники Революції Гідності, правозахисники та громадські активісти провели акцію під будівлею Офісу Президента з вимогою не допустити саботування справ Майдану. Учасники заходу закликали громадськість, Президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра, голову Державного бюро розслідувань, щоб вони активізували свої дії щодо переходу справ Майдану в Державне бюро розслідувань. В акції взяли участь декілька десятків людей. Вони тримали в руках фотографії героїв Небесної сотні, плакати з написами “Не злий Майдан”, “Справедливість має настати”, “Врятуйте розслідування!”, “Справи Майдану — екзамен на гідність”, “Що після 20.11.19?”.

Фото: Олена Худякова

До Дня української писемності та мови у столиці провели імпрезу «Споконвіку було слово», в межах якої відбулося встановлення національного рекорду. Першу вишиту книгу-фоліант в Україні - Євангеліє від св. Матвія - продемонструвала майстриня народної творчості з Рівного, письменниця Олена Медведєва.

Фото: Інна Бородаєва

У Києві, в п’ятницю, 8 листопада, в Національній бібліотеці ім. Володимира Вернадського відбувся ХІХ Всеукраїнський диктант національної єдності. Однією з новацій стало введення в диктант деяких норм нового правопису, який набув чинності влітку цього року. До написання диктанту в бібліотеці Вернадського долучилися студенти, військові, пересічні громадяни, депутати, актриса Наталія Сумська, а також зірки шоу-бізу – український танцюрист Владислав Яма, дует YUKO – Юлія Юріна і Стас Корольов (на фото).

Фото: Маркіян Лисейко

До 101-ї річниці Листопадового чину та проголошення ЗУНР у Львові відбулася театралізована військово-історична реконструкція «Бої за столицю – Львів». Реконструктори в історичній формі були розділені на поляків та українців. Для відтворення історичних подій вони також залучили автентичну зброю та навіть бронетехніку.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Микола М'якшиков

Учасники акції проти використання тварин під час виступів у цирках біля Дніпровського державного цирку, куди на гастролі приїхав скандально відомий колектив.

Фото: Олексій Ковальов

Актори Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру під час вистави "Кармен" у Сєвєродонецьку.

Фото: Данііл Шамкін

Міський голова Києва Віталій Кличко залишає автограф на куртці робітника на будівельному майданчику ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар у столиці.

Фото: Юлія Овсяннікова

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Нестор Шуфрич (праворуч) під час парламентських слухань на тему: "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення".

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Український боксер Сергій Радченко та грузинський спортсмен Георгі Кубеяшвілі під час андеркардного бою у межах Міжнародного турніру зі змішаних бойових мистецтв WWFC16 у Харкові.

Фото: Маркіян Лисейко

Вболівальник під час матчу 4-го туру групового раунду Ліги Європи між ФК "Олександрія" та ФК "Сент-Етьєн", що закінчився нічиєю з рахунком 2:2, у Львові.

Фото: Сергій Гудак

Краєвид Одещини, що відкривається з літака.

Фото: Сергій Гудак

Вітрова електростанція в Одеській області.

Фото: Юлій Зозуля

Робітник поруч із 70-річним паротягом Су 251-86, який курсував містом Черкаси з нагоди Дня залізничника.

Фото: Сергій Гудак

Працівник Державної прикордонної служби України із собакою перевіряє автомобіль на території пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне", що на кордоні з Молдовою, Одеська область.

Фото: Сергій Гудак

Працівник Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ під час огляду суден в Одеському морському порту.

Фото: Сергій Гудак

Службовий собака Одеського прикордонного загону на території Міжнародного аеропорту "Одеса".

Фото: Сергій Гудак

Ілюмінатор катера Одеського загону морської охорони.

Фото: Сергій Гудак

Прикордонники під час патрулювання державного кордону в Одесі.