Що з реформою харчування в армії, або Голодний солдат – поганий солдат

До кінця 2019 року всі військовослужбовці мали б харчуватися за стандартами НАТО. Але Окружний адмінсуд і аутсорсери проти

У мережі Facebook почали з’являтися повідомлення про те, що мовляв, реформа харчування військових, скасовується, і наші солдати, знову змушені перебиватися на “шрапнелі” (це так в армії називають суху, зварену на воді перлову кашу. – Ред.) і на варених свиних кістках. Усе – через ухвалу скандально відомого Окружного адмінсуду, який заблокував продовження реформи. “Зміни у сфері харчування військових ЗСУ відбулися після того, як Міністерство оборони програло суди з постачальниками і зараз солдати їдять те саме, що й до реформ”, – йдеться в одному з дописів.

Інформація, як врешті з’ясував Укрінформ, лише частково відповідає дійсності, тому що суд ще триває, а ті військові частини, які перейшли на харчування за стандартами НАТО, так і продовжують його отримувати. А от там, де реформа мала запрацювати у цьому році, досі з заздрістю поглядають на ситих колег по службі. А це, за словами самих військових, справжня демотивація, з чим важко не погодитися. Не дарма ж сказано: “Хто не хоче годувати свою армію - годуватиме чужу”.

50% особового складу вже з новим харчуванням і власними кухарями

Реформа харчування військовослужбовців ЗСУ повним ходом розпочалася у 2018 році. Тоді всі раділи, що наші військові нарешті стали харчуватися за стандартами НАТО – набір продуктів було збільшено з 40 одиниць до майже 400! У раціоні на постійній основі з’явилися фрукти, овочі, кава, кисломолочні продукти, кондитерські вироби, а норму м’яса було збільшено на 40%. І це зовсім не позначилося на ціні. Як? Діана Петреня, керівник проектного офісу реформ МОУ, ідеолог проекту “Реформа системи продовольчого забезпечення та харчування ЗСУ” пояснює, що раніше харчування у військових частинах ЗСУ забезпечували фірми-аутсорсери, які відповідали за весь процес – закупівлю продуктів, приготування, утилізацію. Маючи на руках застарілий норматив зі скудним переліком із максимум 40 найменувань продуктів, вибудовували харчування з найменшими для себе затратами.

“Наприклад, там прописувалося найменування “крупа різна”. Це може бути і гречка, і перловка, і рисова. Але аутсорсери зазвичай обирали одну найдешевшу крупу і готували тільки її. І так по всіх позиціях. Тобто за відсутності конкретизації, аутсорсери обирали найекономніший для себе варіант, завозячи при цьому якомога дешевші і неякісні продукти. При цьому перевіряти якість продуктів у військових частинах не мали права, а пред’явлення претензій до кухарів нічим не закінчувалося. Тому було вирішено відмовитися від аутсорсерів, аби військові частини самі наймали кухарів, які б готували за розширеним переліком продуктів. Ми відновили школу військових кухарів на Яворському полігоні, яка працює вже майже 5 років і де кухарі можуть підвищити кваліфікацію. А військові частини тепер працюють напряму з постачальниками продуктів, яких в рази більше, ніж аутсорсерів, тому можуть обрати найкращих”, – пояснила Діана Петреня.

В мережу потрапило меню однієї з частин, де приміром, на обід, пропонували: банани, борщ, зелений горошок, запечену картоплю в сметанному соусі, напівкопчену ковбасу, смажену курячу гомілку, овочеву нарізку, рис з овочами, салат зі свіжої капусти, свинину тушковану з овочами, спеції, суп гороховий, сік виноградний, сік вишневий, узвар з сухофруктів, хліб, шинку, яблука.

А на сторінці Діани Петрені колосальну різницю армійського меню видно з фото – як було до реформи і як стало. Коментувати зайве...

Як повідомляють у Міноборони, станом на липень 2019 року, на нову систему харчування за розширеним каталогом перейшли 50% особового складу ЗС України. І до кінця року планувалося, що весь особовий склад харчуватимуться не гірше, ніж їхні колеги з НАТО. Але ці плани втілити не вдалося. Фірми-аутсорсери, які роками обслуговували ЗСУ, звісно, противляться реформі харчування. Одна із них навіть подала позов до Окружного адмінсуду Києва влітку цього року щодо наказу МОУ №90 – нібито він незаконний і вимагає припинення його дії. А це саме той наказ, згідно з яким 284 військові частини мали перейти на нову систему харчування до кінця цього року. Суд ще не розпочав слухання справи по суті, але у межах забезпечення позову видав ухвалу, якою призупинив дію наказу МОУ №90 до винесення рішення.

Окружний адмінсуд явно затягує процес. Який вихід?

Інформацію про те, що нібито наші військовослужбовці знову харчуються за старою системою, в коментарі Укрінформу спростував Сергій Місюра, представник Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ. Він каже, що ті військові частини, які вже перейшли на харчування за новими стандартами, продовжують його дотримуватися. “Але через блокування наказу №90 аутсорсерами, які хочуть якнайдовше відтягнути реформу та ще заробити грошей, решта частин досі зависли на старій системі”.

Діана Петреня говорить, що згаданий наказ блокується не по суті, а за формою його підписання. На її думку, суддя навмисне затягує процес (слухання відкладалося вже 4 рази). “Наприклад суддя призначає засідання на 4 вересня, і 3 йде у відпустку. А коли виходить на роботу, то в неї хворіє то помічник, то секретар і вести засідання вона не може. Коли всі розумні строки пройшли, вона врешті провела засідання, але безрезультатно і перенесла його на 19 днів на користь обвинувальної сторони, оскільки адвокат аутсорсера дізнався, що міністерство розробляє новий наказ на наступний рік щодо реформи харчування і йому дозволили з ним ознайомитися. Дія оскаржуваного наказу закінчується 2019-м роком, і ми сподіваємося, що підписання нового зніме всі питання”.

Начальник Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко у нещодавньому інтерв’ю розповідав, що вихід знайдено: “Зараз ми продовжимо перехід на нову систему харчування дорученням міністра оборони. По суті це доручення – він буде наше внутрішнє, яке точно не стосується бізнесу. Відповідно до доручення, командиру [частини] треба буде підготувати кухарів, їдальню, закупити кухонне обладнання”.

Ситуація з харчуванням на фронті дещо інша – там, за словами волонтерів та військовослужбовців, ніякого відкату не спостерігається, хоч є деякі нюанси. Один з військових, який попросив не називатися, щоправда відмічає, що хоч якість харчування на фронті не змінилася, але продуктів стало менше. “Ситуація в ООС з харчуванням все ж гірша, ніж минулого року, наприклад. Зараз, коли видають продукти на тиждень на роту або на взвод, то їх іноді вдвічі менше, ніж у 2018. Тому багато хто купує продукти у найближчому селі/місті”, – говорить військовий.

За спостереженнями Миколи Михайлюка з волонтерської організації “Самооборона Хмільника”, військові на фронті на харчування не нарікають, але завжди радіють “моральній” підтримці у вигляді домашніх продуктів – варенню, випічці, ковбасам, бо це є показником того, що в тилу про них пам’ятають, поки вони захищають нас під кулями ворога.

Юлія Горбань, Київ