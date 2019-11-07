Бюджет Програми медичних гарантій складе 72 мільярди – МОЗ

Бюджет Програми медичних гарантій, що сформувала Національна служба здоров’я України, складе 72 мільярди гривень.

Про це на прес-конференції у рамках семінару для спеціалізованих медичних закладів, що проходить у Дніпрі, заявила міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Трансформація системи охорони здоров'я виходить на другий етап - ми починаємо працювати із закладами спеціалізованої допомоги, які з квітня 2020 року будуть отримувати кошти з національного бюджету за контрактом з НСЗУ. Ми запланували 113,3 млрд грн на медицину в державному бюджеті 2020 року, з яких майже 64% підуть на програму медичних гарантій, яка гарантуватиме, зокрема, безоплатні пологи, лікування інсультів, інфарктів та неонатальну допомогу. Мова йде про найпоширеніші хвороби та стани, які впливають на якість і тривалість життя», - зазначила Скалецька.

За словами голови Національної служби здоров'я Олега Петренка, Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі з 1 квітня 2020 року.

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«Бюджет програми медичних гарантій, яку сформувала Національна служба здоров'я України, складає 72 мільярди гривень. Саме стільки планує спрямувати НСЗУ медичним закладам за Програмою медичних гарантій у 2020 році. Програма медичних гарантій - перелік послуг, які держава гарантує пацієнту безоплатно - не декларативно, а насправді. Вона розрахована на всіх громадян країни та осіб, прирівняних до них. Це означає, що і працююче населення, і діти, і пенсіонери - всі зможуть користуватися медичними послугами програми. Програма медичних гарантій запрацює у повному обсязі з 1 квітня 2020 року. Вже з 1 квітня 2020 року НСЗУ оплачуватиме послуги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» спеціалізованим закладам, а субвенція на утримання медичних закладів не передбачена. Пацієнт користується. НСЗУ платить», - наголосив Петренко.

Він також поінформував, що Національна служба здоров'я України відкрила роботу Східного міжрегіонального департаменту з офісом у м. Дніпро. Його очолила колишня керівниця департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Наталія Будяк.