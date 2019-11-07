Суд просять зобов’язати главу ДБР затвердити склад нової Ради громадського контролю

Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі щодо неоголошення результатів та переможців конкурсу за наслідками формування складу Ради громадського контролю при Держбюро розслідувань.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі щодо неоголошення результатів та переможців конкурсу за наслідками формування складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, що проводились шляхом рейтингового інтернет-голосування 3-4 жовтня”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

У суді нагадують, що позивач, який є учасником рейтингового інтернет-голосування за склад РГК при Державному бюро розслідувань, просить суд визнати протиправною бездіяльність директора ДБР Романа Труби щодо неоголошення результатів та переможців відповідного конкурсу.

Водночас позивач просить суд зобов’язати директора ДБР або іншу особу, яка виконує його обов’язки, оголосити результати зазначеного конкурсу та видати наказ, яким затвердити склад ГРК при ДБР, зокрема, Дениса Колесника, Максима Болдіна, Надію Корінну, Ростислава Поповича, Василя Апасова, Катерину Кувіту, Михайла Дяденка, Ганну Шило, Максима Марчука, Віталія Опанащука, Євгена Гіліна, Ксенію Перову, Ігоря Мізхара, Олександра Рябця, Тараса Беспалого.

Як повідомлялося, у Державному бюро розслідувань 19 жовтня заявили про виявлення обставин, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування під час обрання членів Ради громадського контролю при ДБР.

"Виявлено обставини, що можуть свідчити про можливе масове організоване голосування під час обрання членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань на користь перших 13 кандидатів у рейтингу", - поінформували у відомстві.

За даними ДБР, за цими даними було зареєстровано кримінальне провадження.