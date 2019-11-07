Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу щодо Труби - ЗМІ

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро порушити кримінальне провадження щодо директора Державного бюро розслідувань Романа Труби.

Про це йдеться в ухвалі суду від 6 листопада 2019 року, повідомляє Еспресо.TV.

Як зазначається у повідомленні, до суду звернувся громадянин Ігор Гец зі скаргою про можливе кримінальне правопорушення, нібито вчинене директором ДБР Романом Трубою за ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України "Невиконання судового рішення".

У листі позивача до НАБУ йдеться про те, що Труба нібито вчинив кримінально-карні протиправні дії з метою забезпечення уникнення кримінальної відповідальності керівництвом Сумської обласної державної адміністрації за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 367 ККУ "Службова недбалість".

Ідеться про розподіл у 2015-2019 роках між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня бюджетних асигнувань держфонду регіонального розвитку у сумі 661,1 млн грн на підставі тих інвестиційних проєктів, необхідність реалізації яких була необґрунтована відповідно до закону, що спричинило завдавання збитків у розмірі приблизно 318,1 млн грн.

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При цьому, за даними позивача, до тих керівних службових осіб Сумської ОДА, які ймовірно вчинили цей злочин, безпосередньо належав нині перший заступник міністра розвитку громад та територій Дмитро Живицький, який тоді обіймав посаду керівника апарату Сумської ОДА.