Казахстан ратифікував договір з Україною про екстрадицію

Депутати Сенату Казахстану прийняли закон «Про ратифікацію договору між Україною та Республікою Казахстан про екстрадицію».

Про це повідомляє КазІнформ.

Як зазначив заступник генерального прокурора Казахстану Марат Ахметжанов, представляючи законопроєкт на пленарному засіданні Сенату, договір регламентує питання видачі осіб для притягнення їх до кримінальної відповідальності або приведення вироку суду до виконання.

За договором видача здійснюється, якщо за вчинення злочину в обох країнах передбачено позбавлення волі не менше 1 року. Крім того, в договорі також передбачено підстави для відмови у видачі.

"Якщо дії, що розглядаються однією стороною як злочин, не вважаються такими іншою стороною або пройшли строки давності; запитувані дії є військовим злочином; видача може заподіяти шкоду суверенітету і національній безпеці; може суперечити законодавству або міжнародним зобов'язанням Казахстану", - пояснив Ахметжанов.

Зазначається, що на сьогодні питання співпраці в області екстрадиції між двома країнами регламентуються Мінською конвенцією, яка не забороняє укладати такі договори.

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"Крім того, з 2014 року Україна поступово виходить з СНД, тому виникла необхідність укладення такого договору. Аналогічні двосторонні договори є з 21 країною. Найближчим часом плануємо підписати аналогічні договори з Малайзією, Грецією та Кіпром ", - резюмував Ахметжанов.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні Україна і Марокко підписали договір про екстрадицію.

Фото: Казінформ