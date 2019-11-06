В Україні створили Нацкомісію зі стандартів державної мови

Кабінет міністрів створив Національну комісію зі стандартів державної мови.

Таке рішення прийнято на засіданні Кабміну у середу, повідомляє Урядовий портал.

"Сьогодні, 6 листопада, Кабінет міністрів України на своєму засіданні створив Національну комісію зі стандартів державної мови, яка також перевірятиме рівень володіння державною мовою для набуття громадянства України чи зайняття визначених законом посад", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що уряд також розпочав формування стратегії у сфері культури і мистецтва, якому передуватиме проведення соціологічного дослідження для забезпечення доступу громадян до споживання культурних послуг, доступу до мистецтва.