Геращенко закликає журналістів посприяти у справі нацгвардійця Марківа

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко закликав українських журналістів звернутися до колег в Італії із закликом до припинення тиску на італійський суд у справі бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це він заявив під час парламентських слухань “Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У мене є прохання до журналістів України. Річ у тому, що в Італії вже більше двох років під вартою перебуває український воїн Віталій Марків. Ми просимо звернутися вас до ваших колег в Італії із закликом до справедливого, всебічного розгляду цієї справи в апеляції і припинення тиску італійських медіа на італійський суд. Щоб рішення було об'єктивним, і наш воїн, який захищав Україну, не отримував несправедливого покарання”, - сказав Геращенко.

Він наголосив, що Національна федерація італійської преси і Асоціація журналістів Ломбардії виступали на боці обвинувачення у цій справі. "Фактично, ці дві організації журналістів вимагали від італійського уряду покарати Віталія Марківа", - заявив Геращенко.

У цьому контексті він знову підкреслив, що звинувачення щодо Марківа є безпідставними.

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"Ми ознайомилися з вироком, який дав йому 24 роки позбавлення волі. Там немає жодного факту, на нашу думку, і жодних доказів по обвинуваченню Віталія Марківа", - сказав заступник міністра МВС.

Як повідомлялося, 12 липня суд в італійській Павії засудив нацгвардійця Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за звинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі в 2014 році. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що вирок буде оскаржений.

Захист Марківа назвав вирок “політичним” і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимуму зусиль для повернення Марківа.

Фото: RFE/RL