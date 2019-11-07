7 листопада. Пам’ятні дати

Цього дня 1940 року у Вінніпезі було створено Конгрес Українців Канади – суспільно-громадську організацію Канади.

7-8 листопада 1940 року, у Вінніпезі відбулись установчі збори майбутнього Конгресу Українців Канади. Засновниками його стали 5 українських громадських організацій: Братство Українських Католиків, Союз Українців Самостійних, Українське Національне Об'єднання, Союз Гетьманських держав Канади, Союз Українських Організацій.

Спочатку організація називалася Комітетом Українців Канади й була створена для координації дій місцевих українських організацій та співпраці української громади з урядом Канади. Одним із співзасновників та багаторічним головуючим Комітету був отець Василь Кушнір.

На сьогодні Конгрес Українців Канади – громадська представницька рада, яка об’єднує всі національні, провінційні та місцеві українські канадські організації. Конгрес Українців Канади нараховує шість провінційних рад (Онтаріо, Манітоба, Саскачеван, Альберта, Британська Колумбія і Квебек); 34 відділи у містах всієї Канади (від Монреалю до Ванкувера); і ряд окремих комітетів.

Нині в Канаді мешкає близько 1,4 млн українців. Канада – третя країна за числом етнічних українців (після України і Російської Федерації). Канадські українці – найбільша слов’янська діаспора на території цієї північноамериканської країни.

Ніші співвітчизники завжди брали активну участь у суспільно-політичному, громадському житті країни. У цьому списку є політики, люди науки, спортсмени, митці, бізнесмени. Зокрема, колишній генеральний губернатор Канади Рей Гнатишин, колишній прем'єр провінції Альберта Едвард Стельмах,науковець та екс-губернатор Саскачевану Сильвія Федорук, письменниця, журналіст і політик Христя Фріланд, політична діячка МеріЕнн Міхичук; серед науковців - мовознавець, один з основоположників канадської політики багатокультурності Ярослав Рудницький, вчений-психолог Альберт Бандура. Окрім того, варто пригадати підприємців і меценатів Петра Яцика, Юджина Мельника, Соню Скарфілд, першу канадську жінку-космонавта Роберту Лінн Бондар, телеведучу і акторку Кетрін Винник та фотомодель Дарію Вербову, скульптора Лео Мола (Леоніда Молодожанина) та художника і письменника Василя Курилика. Серед відомих канадців українського походження також багато відомих хокеїстів - Вейн Грецкі, Дейв Андрейчук, Джонні Бавер, Майкл Боссі, Тайлер Бозак.

Події дня:

7 листопада 2015 року, у Вашингтоні, відбулась історична церемонія відкриття та освячення Меморіалу жертвам Голодомору в Україні, присвяченого пам’яті мільйонів українців, що стали жертвами сталінської політики. 13 жовтня 2006 року Конгрес США ухвалив, а президент Джордж Буш-молодший підписав закон США «Про надання дозволу уряду України встановити на федеральній землі округу Колумбія меморіал жертвам Голодомору в Україні 1932-1933 років». У липні 2012 року на відкритому засіданні Комісії США з образотворчого мистецтва було схвалено остаточний дизайн пам’ятника за проектом американки українського походження Лариси Курилас «Поле пшениці», а у вересні того ж року він був схвалений Національною комісією США з планування столиці. Пам’ятник – дев’ятиметрове пшеничне поле з бронзи, встановлено неподалік будинку Конгресу, поруч із центральним вокзалом Вашингтона, через який до американської столиці щороку потрапляють мільйони людей. Велика кількість людей отримає нагоду зупинитися біля меморіалу й прочитати, що присвячений він мільйонам українців, замордованих голодом у «цивілізованому» ХХ столітті. На відкриття та освячення пам’ятника до столиці США з’їхалися тисячі українців з різних штатів, а також американці українського походження. Варто зауважити, що лише у жовтні 2018 року Сенат США визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Це стало можливим завдяки величезній просвітницькій роботі, яка була здійснена українською громадою США, починаючи з 1980-х років, та донесенню до політичної еліти США правди про трагічну сторінку в житті України.

Ювілеї дня:

162 роки від дня народження Дмитра Багалія (1857-1932), українського історика і громадського діяча, одного з фундаторів і академіка Всеукраїнської Академії Наук. Народився в Києві. Вищу освіту здобув на історико-філологічному факультеті Київського та Харківського університетів. У 1906–1910 роках обирався ректором Харківського університету. В 1914–1917 – голова Харківської міської думи. У 1918 – член комітету для заснування Української Академії Наук і з 1919 – голова її історично-філологічного відділу, а згодом член Президії ВУАН. Протягом 20–30-х років викладав історію України у Харківському та Полтавському інститутах народної освіти, очолював створену в Харкові науково-дослідну кафедру історії України, Інститут історії української культури, Центральне архівне управління УСРР. Брав активну участь у громадській діяльності, був організатором вищої школи в Україні, двічі обирався головою Бюро секції наукових працівників України. Як історик Дмитро Багалій формувався під впливом поглядів свого вчителя Володимира Антоновича. У своїй концепції історичного процесу був прихильником етнографічно-федеративно-обласних поглядів, яких дотримувався також Микола Костомаров. Автор понад 200 праць, що стосуються в основному історії Слобідської, Лівобережної та Південної України ХV-ХVІІІ ст.

129 років від дня народження Сергія Вікула (1890-1937), українського журналіста, редактора, політичного діяча, одного з багатьох революційних романтиків доби Розстріляного відродження, щиро повіривших у комуністичні ідеали, а згодом жорстоко покараних молохом сталінських репресій за власну віру та ідеали. Народився Сергій Вікул у Вінниці в родині священика і знаного місцевого краєзнавця Павла Вікула. Навчаючись у реальній школі, вступив до лав РСДРП. Восени 1905 року його було заарештовано і виключено зі школи. Продовжив освіту у Петербурзі, де закінчив загальноосвітні курси і вступив на юридичний факультет університету. В 1911 році зблизився з українськими соціал-демократами. У 1916–1917 рр. редагував газету «Наше життя» – орган Петроградського комітету цієї партії. Влітку 1917 його було делеговано до Центральної ради, де він працював у редколегії «Робітничої газети». У 1919 Вікул розійшовся з лінією ЦК УСДРП і виїхав до Німеччини, де був одним із редакторів газети «Новый мир». У роки НЕПу працював заступником завідувача прес-бюро Наркомату закордонних справ, референтом представництва України у Польщі, редактором українсько-американського видавництва у Берліні. Як член Закордонного бюро допомоги і один з редакторів журналу «Наша правда» постійно підтримував зв’язки з КПЗУ (Комуністична партія західної України). Повернувшись у 1928 році на батьківщину, був членом Колегії ЦСУ УРСР, заступником директора Інституту марксизму-ленінізму. У 1930 перейшов на видавничу роботу. У травні 1933 року Сергія Вікула за звинуваченням в «участі у контрреволюційній націоналістичній організації» було заарештовано й засуджено до 10 років позбавлення волі. Розстріляний у листопаді 1937 року в карельському урочищі Сандармох разом з іншими представниками української науки і культури.

Цього дня народився Микола Вінграновський (1936-2004), український поет, прозаїк, кіноактор, сценарист і режисер. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, премії Володимира Вернадського і премії Фундації Антоновичів (США). Народився Микола Вінграновський у Первомайську Миколаївської області. У 1955 році вступив до Київського інституту театрального мистецтва на акторське відділення, продовжив навчання у ВДІКу під керівництвом Олександра Довженка. Ще студентом зіграв головну роль у художньому фільмі «Повість полум’яних літ» (автор фільму –Довженко, режисер – Юлія Солнцева). Дебютував віршами у журналі «Дніпро» (1957). Але справжній розголос принесла Вінграновському добірка поезій у «Літературній газеті» у квітні 1961 року. Перша авторська збірка «Атомні прелюди» з’явилася 1962 року. Після закінчення навчання повернувся в Київ, працював на кіностудії ім. О. Довженка. Автор збірок: «Київ», «Сто поезій», «На срібнім березі» та ін; фільмів – «Берег надії», «Тихі береги», «Слово про Андрія Малишка», «Довженко. Щоденник. 1941-1945», «Гетьман Сагайдачний». Писав він і для дітей. Як режисер поставив на Київській кіностудії художні фільми «Ескадра повертає на захід», «Берег надії», «Дума про Британку» (за трагедією Юрія Яновського), «Климко» (за повістями Григора Тютюнниа), документальні фільми. Автор кіносценаріїв; написав спогади про Олександра Довженка («Рік з Довженком»). Цього митця називають першим з-поміж рівних у плеяді шістдесятників, хоча сам він себе не зараховував до цього покоління. Письменник стверджував: «Українське поетичне кіно – це така сама вигадка, як вигадка й про нас, що ми – шістдесятники. Немає шістдесятників, сімдесятників - є таланти, зрілі, освічені люди, яких не можна загнати в перелік».

Перше фото: www.ucc.ca