Сьогодні починається другий етап атестації прокурорів

У середу, 6 листопада, розпочинається другий етап атестації прокурорів Генеральної прокуратури - тестування на загальні здібності та навички.

Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

“До складання іспиту допущено 795 прокурорів ГПУ, які успішно пройшли тестування на знання та вміння у застосуванні закону і здатність здійснювати повноваження прокурора. Вони складатимуть іспит згідно із затвердженим раніше графіком”, - ідеться в повідомленні.

Тестування на загальні здібності та навички складається з двох блоків: абстрактно-логічного та вербального, кожен з яких включає 30 запитань. За допомогою адаптивного механізму система обирає кожне наступне запитання з урахуванням індексу складності попереднього. Таким чином, при правильній відповіді на запитання наступне буде підвищеного рівня складності. Це забезпечує точніше вимірювання здібностей кожного респондента, зазначили в прокуратурі.

Тестування відбуватиметься на комп’ютерах, які не підключені до інтернету.

На вербальний блок виділено 8 хвилин, на абстрактно-логічний – 20 хвилин.

При цьому в ГПУ радять зосереджуватися на правильності відповідей, а не на тому, щоб пройти їх усі. На кожне запитання є лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти (про що буде окремо повідомлено в умові завдання). Можна пропускати запитання, не даючи відповіді, але до цього завдання не можна буде повернутися пізніше, попередили у відомстві.

Результати кожного блоку підраховуються за допомогою стандартизованих балів за шкалою від 55 до 145. Остаточна кількість балів за тестування на загальні здібності та навички виводиться шляхом підрахунку середнього арифметичного за результатами обох блоків.

Прокурори, які наберуть потрібну кількість балів (прохідний - 93), будуть допущені до третього етапу атестації, який проходитиме у формі співбесіди та включатиме виконання ситуаційного завдання, підкреслили в Генпрокуратурі.

Як повідомлялося, генеральний прокурор Руслан Рябошапка оголосив про запуск реформи Генпрокуратури після ухвалення 19 вересня закону №1032, який, зокрема, передбачає переатестацію прокурорів.

23-24 жовтня прокурори ГПУ пройшли перший етап атестації – анонімне тестування на знання та вміння у застосуванні закону і відповідність здійснювати повноваження прокурора.

За попередніми даними, заяви про намір пройти атестацію для переведення в Офіс генпрокурора подали 1082 прокурори. 118 осіб на тестування не прийшли. З решти 964 успішно склали іспит (тобто набрали належні 70 і більше балів зі 100) 775 осіб.