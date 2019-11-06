Майдан сформував українців як націю - німецький історик

Майдан не тільки задав Україні курс до Європи, а й сформував українців як націю, поєднавши дуже різні регіони країни.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів німецький історик, філософ і письменник Карл Шльогель.

«Я вважаю, що найбільшим досягненням Майдану є об'єднання дуже різних регіонів, а також різних культур. Це дуже важливо», - зазначив письменник.

Шльогель бував у багатьох українських містах - як за радянських часів, так і після Революції Гідності - і вважає, що останніми роками ці міста та цілі регіони пов'язані концепцією «політичної нації».

Для самого історика Україна є «поліцентричною державою з абсолютно різними культурними регіонами, прошарками». І він захоплюється тим, як Україна - сучасна національна держава - може інтегрувати свої різні верстви та регіони.

«Україна є своєрідною Європою в мініатюрі. Але вам, українцям, треба поміркувати, як об’єднати дуже різні та фрагментарні культурні ідентичності. Я сподіваюся і вірю, що досвід Майдану, захист суверенної України мають сформувати та зміцнити цю ідентичність», - наголошує Шльогель.

А своїм землякам він порадив би приїжджати в Україну, аби переконатися, що це самостійна держава зі специфічною культурою та традиціями.