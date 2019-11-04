Хто замовив Катю Гандзюк?: Вакарчук вимагає від силовиків відповідей без "формальних відписок"

Народний депутат, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук скерував офіційні звернення до генпрокурора Руслана Рябошапки, голів МВС та СБУ Арсена Авакова та Івана Баканова з вимогою надати вичерпну інформацію щодо ходу слідства у справах нападів на всіх активістів.

Про це повідомляє пресслужба партії “Голос”.

"Народний депутат України, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук скерував офіційні звернення до генерального прокурора України Рябошапки, міністра внутрішніх справ Авакова та голови Служби безпеки України Баканова з вимогою надати вичерпну інформацію щодо ходу слідства у справах нападів на всіх громадських активістів, які розслідуються, та вжити усіх необхідних заходів, щоб розслідування були завершені у розумний термін", - зазначається в повідомленні.

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Вакарчук попросив не надсилати йому у відповідь "формальних відписок", а дати "ґрунтовну і вичерпну відповідь з поясненнями, а головне з діями, які би передували цій відповіді".

Вакарчук наголосив, що "як і все суспільство, очікує на реальні результати".

Крім того, Вакарчук звернувся до Президента Володимира Зеленського.

"Розуміючи, що Президент не уповноважений впливати на слідство або втручатися в його хід, я усвідомлюю, що Президент як лідер держави і як гарант Конституції покликаний захищати права і свободи усіх громадян України. Сьогодні, як і тисячі громадян України, що виходять на акцію до річниці страшної і досі не розслідуваної смерті громадської активістки, я теж як громадянин України звертаюся до Президента з одним питанням: Володимире Олександровичу, хто замовив Катю Гандзюк?", - звернувся Святослав Вакарчук.

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Як повідомлялося, сьогодні, 4 листопада, роковини смерті Катерини Гандзюк - української громадської активістки та правозахисниці. Акція пам'яті Гандзюк "Рік без Каті" пройде у більш як 40 містах України і світу.