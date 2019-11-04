Бородянський спростовує наміри перейменувати Інститут нацпам'яті

Міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський спростував інформацію про наміри перейменувати Інститут національної пам'яті на "Інститут примирення" та закликає ЗМІ перевіряти інформацію.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Яскравий приклад фейків і чергове пояснення, чому для маніпуляцій та неправдивої інформації потрібне регулювання на законодавчому рівні. Сьогодні деякі сайти опублікували інформацію щодо того, що я, начебто, став ініціатором зміни концепції Інституту національної пам'яті і самої назви інституту на "Інститут примирення". З усією відповідальністю заявляю, що це відверта брехня. А деяким сайтам раджу ретельніше перевіряти інформацію”, - зазначив Бородянський.

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У понеділок деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що з ініціативи команди президента Володимира Зеленського Український Інститут національної пам'яті найближчим часом буде перейменований на Інститут примирення.