Бородянський спростовує наміри перейменувати Інститут нацпам'яті
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
“Яскравий приклад фейків і чергове пояснення, чому для маніпуляцій та неправдивої інформації потрібне регулювання на законодавчому рівні. Сьогодні деякі сайти опублікували інформацію щодо того, що я, начебто, став ініціатором зміни концепції Інституту національної пам'яті і самої назви інституту на "Інститут примирення". З усією відповідальністю заявляю, що це відверта брехня. А деяким сайтам раджу ретельніше перевіряти інформацію”, - зазначив Бородянський.
У понеділок деякі ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що з ініціативи команди президента Володимира Зеленського Український Інститут національної пам'яті найближчим часом буде перейменований на Інститут примирення.