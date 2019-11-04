Військовим медикам хочуть надати статус учасника бойових дій

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк зареєструвала законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам.

Про це депутат повідомила у Facebook.

“Розуміючи важливість роботи медичних працівників на фронті, я зареєструвала відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам", який покликаний вирішити дану проблему”, - написала Василевська-Смаглюк.

На сайті Верховної Ради законопроєкт зареєстрований під №2341.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєктом передбачено, що учасниками бойових дій визнаються медичні працівники, які безпосередньо були задіяні для виконання своїх службових обов’язків під час військових дій у зоні проведення Антитерористичної операції. Також передбачено надання відповідних пільг таким особам.

“Метою законопроєкту є усунення нерівності між посадовими особами прокуратури, органів державної влади та офіцерами, які, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції по декілька днів, не виконуючи бойового завдання, не будучи на передовій і не беручи участі у бойових діях, отримали статус учасника бойових дій, та медичними працівниками, які на постійній основі виконують свої професійні обов’язки в зоні проведення антитерористичної операції, рятуючи життя воїнів Операції об`єднаних сил”, - йдеться у пояснювальній записці.