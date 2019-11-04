Посол Британії про Гандзюк: Це страшна історія насильства над жінкою, яка боролася з корупцією

"Рік тому правозахисниця Катерина Гандзюк померла після того, як її облили кислотою. Щиро співчуваю її родині та сподіваюся, що злочинці будуть притягнуті до відповідальності якомога швидше. Ще одна страшна історія насильства проти жінки, яка боролася з корупцією", - зазначила Сіммонс.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 листопада, роковини смерті Катерини Гандзюк - української громадської активістки та правозахисниці. Акція пам'яті Гандзюк "Рік без Каті" пройде у більш як 40 містах України і світу.

Катерина Гандзюк (1985-2018) народилася у Херсоні. Громадською і політичною діяльністю почала займатися ще за часів Помаранчевої революції. Була депутатом Херсонської обласної ради та Херсонської міської ради. У 2016 році її призначили радником Херсонського міського голови та в.о. керуючої справами Виконавчого комітету Херсонської міської ради.

31 липня 2018 року Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Опіками було уражено понад 30% тіла жінки.

Напад стався після резонансного поста в Facebook, в якому Гандзюк розповіла про корупційну схему, яка діє у відносинах між Національною поліцією і херсонської мерією, співробітницею якої вона була. В результаті чиновник Управління захисту економіки в Херсонській області, якого вона звинуватила в корупції та здирництві, був звільнений. Крім конфліктів з херсонської поліцією, активістка відкрито виступала проти підтримки деякими організаціями, політиками і поліцейськими сепаратистських настроїв у Херсонській області.

Читайте також: Матері Гандзюк передали посмертну нагороду доньки Ukrainian ID Awards

Після нападу жінка три місяці провела в лікарнях, перенесла кілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла. Незадовго до смерті Гандзюк записала відеозвернення, в якому розповіла, що не тільки вона, а й 40 інших українських активістів піддалися нападам, а замовники цих злочинів досі не знайдені. "Я знаю, що виглядаю погано, але точно знаю, що виглядаю краще, ніж в Україні виглядають справедливість і правосуддя", - зазначила Гандзюк.

У червні 2019 року безпосередні виконавці нападу на Гандзюк були засуджені. Проте ані замовники, ані посередники й досі не покарані.