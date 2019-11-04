Конкурс з української мови Петра Яцика вперше відкриють у Києві

Урочисте відкриття 20-го Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика відбудеться 8 листопада, напередодні Дня української писемності і мови, в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба Ліги українських меценатів, яка за підтримки Міністерства освіти і науки України є організатором конкурсу.

“Дотепер всі 19 патріотичних мовних марафонів відкривалися в різних містах України. Даючи старт престижному й популярному масовому мовному турнірові, вони подавали сигнал усій Україні та світовій українській діаспорі: Конкурс оголошується відкритим! І ось уперше в цій почесній ролі опинилася столиця”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, це буде святкове дійство з концертною програмою, з виступами відомих людей столиці, а також посланців діаспори. Під час заходу відбудеться нагородження найкращих учителів-словесників і школярів та студентів, які показали добрі знання з української мови у попередніх мовних марафонах.

Організатор запрошує всіх, кому небайдужа доля державної мови в Українській державі, підтримати конкурс.

“Конкретно підтвердимо українську солідарність, яка допоможе Україні вистояти в усіх складних випробуваннях!” - закликають у Лізі українських меценатів.

Конкурс спрямований на піднесення престижу української мови серед молоді, виховання поваги до культури і традицій українського народу. Участь у ньому беруть понад 5 млн учнів з 20 країн світу.

Читайте також: Цьогорічний диктант єдності писатимуть 8 листопада

Петро Яцик (1921 — 2001), іменем якого названо Міжнародний конкурс знавців української мови, - видатний меценат українського походження, канадський бізнесмен, відомий вагомим вкладом у фінансування українознавства на Заході та в Україні. Сума його пожертв на українські інституції в західному світі перевищує 16 мільйонів доларів. Яцик спонсорував Інститут українських студій Гарвардського університету (США), Енциклопедію українознавства, Центр досліджень історії України ім. П.Яцика при Альбертському університеті (Канада), Освітню фундацію ім. Петра Яцика, Український лекторій у Школі славістики та східноєвропейських студій при Лондонському університеті. На його кошти було відкрито спеціальний український відділ в Інституті ім. Гаррімана при Колумбійському університеті, а також видано чимало наукових монографій з історії України (зокрема переклад англійською “Історії України-Руси” М.Грушевського, економіки, політології, медицини, етнографії.

Фото: Facebook Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика