Клімкін вважає марними спроби Кремля обмежити доступ росіян до Інтернету

Клімкін вважає марними спроби Кремля обмежити доступ росіян до Інтернету

Укрінформ
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що Росії навіть після створення "суверенного інтернету" не вдасться обмежити доступ громадян країни до інформації у всесвітній мережі.

Про це Клімкін написав у Twitter.

"Тепер у РФ є закон про поліцейський інтернет. В державі, де все контролюють спецслужби, це останній майданчик відносної свободи. Вони можуть взагалі відрізати РФ від інтернету. Але у Росії помиляються: Інтернет - це простір свободи, він 100% переможе. Креативність риса вільних людей", - зазначив Клімкін.

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Як повідомлялося, у Росії 1 листопада набув чинності закон про «суверенний інтернет». Це, як очікується, дасть змогу владі контролювати електронні потоки інформації в режимі реального часу, обмежувати доступ до контенту, який влада вважає «небезпечним», а також ізолювати так званий «рунет», щоб захиститися від іноземних кібератак. Поки що спеціального технічного обладнання для виконання цього закону немає, його розробка має завершитися через 2 роки.

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