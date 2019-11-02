Спецслужбам невідома інфраструктура, якою з РФ іде токсичний інформпотік — експерти

Українським спецслужбам та профільним відомства невідома точна кількість фізичних дротових ліній зв’язку, якими з Росії до України надходить токсичний інформаційний потік.

Про це йдеться у статті “Дзеркало тижня”.

“За свідченням працівників українських спецслужб, на сьогодні досі невідома точна кількість фізичних (дротових) ліній зв'язку між Україною і Росією”, - пишуть автори.

Так, наприкінці 1990-тих — на початку 2000-х, коли бурхливо розвивався інтернет, а відносини між двома державами вважалися "дружніми", інтернет-провайдери з обох країн, практично, безконтрольно прокладали кабелі між українським і російським прикордонням.

“У результаті українським спецслужбам та іншим профільним відомствам невідома фізична інфраструктура, якою в Україну з Росії надходить токсичний інформаційний потік”, - йдеться у статті.

Також у статті зазначається, що згідно з висновками експертного дослідження "Російський лобізм в Україні: джерела живлення, канали проникнення, механізми запобігання" (проведеного Центром глобалістики "Стратегія ХХІ" за підтримки МФ "Відродження"), зокрема розділу "Інформаційний вплив РФ на Україну — використання ЗМІ", низка законодавчих і технічних проблем досі ослаблюють інформаційну безпеку України.

Окрім того, значні труднощі для роботи вітчизняного регулятора — Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) — становить величезна кількість телекомунікаційних операторів (близько 6,5 тис.), оформлених здебільшого як ФОП, ТОВ, ПрАТ.

Нині здійснювати перевірки телекомунікаційних операторів не можуть ні СБУ, ні МВС, ні РНБОУ, а НКРЗІ має право перевірити діяльність оператора лише в тому разі, якщо надійде скарга на його роботу від конкретного громадянина.

“В умовах агресивної і щедро фінансованої інформаційної війни РФ проти України така безпорадність українського регулятора становить загрозу для інформаційної безпеки України”, - наголошується у статті.

Видання підкреслює, що для ефективної протидії загрозам з боку Росії в інформаційній сфері важливо постійно переглядати законодавство, адаптуючи його до умов, що змінилися.

На сьогодні, як зазначають експерти в галузі інформаційної безпеки, безпека інформаційного простору в Україні законодавчо опрацьована недостатньо.