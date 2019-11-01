Британський телеканал ITV News писатиме Kyiv

Британський телеканал ITV News переходить на вживання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції — Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

“Один із найпопулярніших телеканалів Великобританії ITV News щойно повідомив нам про зміну стилю вживання. Відтепер він використовує Kyiv, а не Kiev! Дякуємо! Кампанія #KyivNotKiev триває!” - йдеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що британські видання Financial Times, Тhe Еconomist та The Telegraph писатимуть Kyiv замість Kiev у своїх матеріалах.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

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МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.