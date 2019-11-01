Британський телеканал ITV News писатиме Kyiv
Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.
“Один із найпопулярніших телеканалів Великобританії ITV News щойно повідомив нам про зміну стилю вживання. Відтепер він використовує Kyiv, а не Kiev! Дякуємо! Кампанія #KyivNotKiev триває!” - йдеться у дописі.
One of #UK's top TV channels @itvnews has just informed us about changing its house style. From now on it uses #Kyiv, not Kiev! Thank you! #KyivNotKiev goes on!#CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/ZW0v0Lw9kQ— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 31 жовтня 2019 р.
Раніше повідомлялося, що британські видання Financial Times, Тhe Еconomist та The Telegraph писатимуть Kyiv замість Kiev у своїх матеріалах.
Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.
МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.