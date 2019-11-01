Кардіохірургу і благодійнику Вільяму Новіку вручили “Орден Святого Пантелеймона”
Як повідомляє кореспондент Укрінформ, вручення нагороди відбулося у п'ятницю під час засідання Поважної ради в Київському національному університеті ім. Т.Шевченка.
“Ми маємо можливість виконати місію з нагородження “Орденом Святого Пантелеймона”, яку не виконали під час урочистої церемонії 9 серпня”, - наголосив голова Поважної ради Василь Князевич.
Він нагадав, що в 2019 році ввели нову номінацію - для іноземних громадян. В ній перемогли професор з Польщі Войцех Барг та американський дитячий кардіохірург, засновник і виконавчий директор міжнародної благодійної організації William Novick Global Cardiac Alliance - Вільям Новік. Проте Новік не зміг бути присутнім на церемонії в Києві 9 серпня, в День Святого великомученика і цілителя Пантелеймона, коли щороку відбувається нагородження.Нагородження відзнакою "Орден Святого Пантелеймона" Вільяма Новіка / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ
Член Поважної ради, український кардіохірург, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришинець представив лауреата.
“Вільям Новік передав українській лікарні вартісне обладнання, а також провів 28 складних операцій. Перший його візит в Україну відбувся ще в 1994 році. Тоді він і зробив ті 28 операцій. Співпраця тривала впродовж 25 років, і деякі операції виконувалися вперше у світі, за оригінальною методикою, яка була нами спільно розроблена”, - сказав Лазоришинець.
Зокрема, він розповів, що з 2008 року спільно з професором Новіком було організовано довготривалу програму, щоб працювати не тільки в Києві, в Інституті Амосова, а й у Харкові та Одесі. Результатом візитів професора стали і стажування українських фахівців на базі інституту, а також їх стажування щорічно на базі передових американських клінік.
“Ця його благодійна допомога продовжується і далі, вона дає дітям, які страждають від вроджених вад серця, надію на одужання... Загалом наш лауреат впродовж своєї роботи виконав більше 10 тисяч операцій в 30 країнах світу. А в Україні він прооперував разом з нашими кардіохірургами за 25 років майже 800 пацієнтів”, - підкреслив Лазоришинець.
Орден Вільяму Новіку вручили член Поважної ради Володимир Огризко та міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька. Також його привітали ректор КНУ Леонід Губерський, а ще - одна з перших українських пацієнток професора Христина Кензюк. Вона була прооперована 1995 року у США, коли їй було кілька років.
Лауреат щиро подякував за нагороду і сказав, що з нетерпінням чекає можливості знову повернутися в Україну.
“Впродовж 25 років я спостерігаю значне зростання і якості, і кількості надання педіатричної допомоги в українській кардіохірургії. Ми працюємо спільно в багатьох країнах світу, і я завжди намагаюся пояснити, що головний ресурс, який впливає на якість надання цієї допомоги, - це перш за все люди. І в Україні досить гарні люди”, - підкреслив Новік.