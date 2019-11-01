Форум у Маріуполі, дуля Дубневича й хода зомбі

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Геннадій Мінченко

У вівторок, 29 жовтня, о 12.00 розпочався процес розведення військ з обох сторін на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Того ж дня під стіни Офісу Президента в Києві вийшли активісти на акцію "Ні кроку назад!", ініційовану "Рухом опору капітуляції". За їхніми словами, вони прийшли під ОПУ, аби наголосити на тому, що українське суспільство не підтримує розведення військ на Донбасі, яке все більше має вигляд відступу, без об’єктивних на те причин.

Фото: Володимир Тарасов

Того ж дня в Маріуполі Донецької області проходив Перший інвестиційний форум "RE:think. Invest in Ukraine", організований за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. За його словами, в межах заходу було підписано 12 меморандумів та продемонстровано сотні проєктів.

Фото: Михайло Палінчак

А тим часом фракція "Слуги народу" вперше заблокувала трибуну парламенту – закликали Верховну Раду розібратися в ситуації, пов’язаній з висловлюваннями депутата з фракції "Європейська солідарність" Софії Федини на адресу Президента Зеленського. Напередодні вона висловила обурення спілкуванням Зеленського із добровольцями в Золотому, додавши, що Президент поводиться так, ніби вважає себе безсмертним. Федина зазначила, що так розмовляти із захисниками "навіть не всі сєпари дозволяли". "Хтось думає, що він безсмертний”, - сказала, зокрема, Федина.

Фото: Павло Багмут

Цей тиждень у Раді відзначився й першою сутичкою. Штовханину влаштували народний депутат України від "Слуги народу" Микола Тищенко (на фото – в центрі) й нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик. Посварилися після того, як був відхилений проєкт постанови № 2198 про утворення ТСК для розслідування фактів масових заворушень в Одесі, що сталися 2 травня 2014 року.

Фото: Павло Багмут

І перше зняття депутатської недоторканності. Залишився без неї народний обранець, член депутатської групи "За майбутнє" Ярослав Дубневич (на фото) – за таке рішення проголосували 332 парламентарі. Його підозрюють у причетності до заволодіння коштами ПАТ "Укрзалізниця".

Фото: Павло Багмут

У четвер, 31 жовтня, в сесійній залі Ради вдруге виступив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Уперше він звертався до українських парламентарів у липні 2017 року. На запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня.

Фото: Павло Багмут

Під посольством РФ у Києві активісти ГО "Крим_SOS" влаштували перфоманс "Tetris Challenge: гра Путіна з жертвами насильницьких зникнень". Він став уже 40-ю акцією на підтримку близьких жертв насильницьких зникнень в окупованому РФ Криму. Так, за інформацією організаторів акції, від початку окупації та анексії Криму Росією на півострові було викрадено 43 людини. З них 15 досі не знайдені.

Фото: Юлія Овсяннікова

Ходою від Кабінету Міністрів до Верховної Ради пройшла чергова мирна акція під назвою “Конопляний марш свободи” з вимогою легалізувати медичний канабіс. Понад 200 активістів тримали плакати з написами: "Просто зробіть це: врегулюйте законний доступ пацієнтів до медичного канабісу", "Це ліки, а не наркотики", "Медичний канабіс лікує", "Коноплі лікують".

Фото: Юлія Овсяннікова

А ще в Києві напередодні Гелловіна відбувся п’ятий зомбі-парад Zombie Walk! Учасники перевтілилися в нечисть, привидів та різноманітних страховиськ. «Мерцям» протистояли представники добрих сил.

Фото: Ніна Ляшонок

Сам же Гелловін активно святкували 31 жовтня. Так, в Одесі в Міськсаду вп’яте влаштували свято «Ніч гарбузів». Учасники дійства прийшли в тематичних костюмах і гримі.

Фото: Данііл Шамкін

ФК "Динамо" пройшов до чвертьфіналу Кубка України з футболу, перемігши в Києві на останніх хвилинах – у додаткові екстратайми – ФК "Шахтар" із рахунком 2:1. В основний ігровий час м'ячі забили Сергій Сидорчук (22-га хвилина) у динамівців; Тарас Степаненко (90+2) у "гірників". Автором переможного голу на користь "біло-синіх" на 114-й хвилині став 20-річний захисник киян Денис Попов.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Павло Багмут

Народний депутат України Ірина Аллахвердієва під час засідання парламенту.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасниця урочистої церемонії відправлення нового потяга N10 сполученням Київ – Маріуполь на Центральному залізничному вокзалі в столиці.

Фото: Юлій Зозуля

Учасники засідання сесії Черкаської обласної ради, новим головою якої було обрано Анатолія Підгорного.

Фото: Данііл Шамкін

Жінки витирають ганчірками трибуну під час засідання парламенту.

Фото: Юлія Овсяннікова

Мініатюрна книжка в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського в Києві.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Відвідувачка виставки ретротехніки з нагоди Дня автомобіліста та дорожника на майдані Свободи в Харкові.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Пес біля диспенсера для прибирання екскрементів домашніх тварин у громадських місцях від комунального підприємства "Центр поводження з тваринами" в Харкові.

Фото: Микола М’якшиков

Під час заходу з нагоди Дня рятувальника на Європейській площі в Дніпрі.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Квіткова композиція, представлена під час квіткового фестивалю "Бал хризантем" на території Фельдман-екопарку в селі Лісне на Харківщині.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Ігровий момент матчу чемпіонату Європи з регбі у дивізіоні "Trophy" між національними збірними України та Литви (зелена форма), що завершився перемогою господарів поля з рахунком 27:10, у Харкові.

Фото: Микола М’якшиков

Під час відкриття Покровської сонячної електростанції на Дніпропетровщині.

Фото: Олексій Ковальов

Лебеді на озері Чисте в Сєвєродонецьку на Луганщині.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасниця творчої зустрічі в Києві з авторами проєкту "Квітка", в межах якого відбулася презентація сценарію художнього фільму про Квітку Цісик, тримає за руку дівчинку.