Оскарження нового правопису: суд об’єднав два позови до Кабміну

Окружний адміністративний суд міста Києва об’єднав справи щодо оскарження нової редакції українського правопису та призначив до розгляду по суті на 7 листопада 2019 року.

Відповідне рішення ухвалено на підготовчому засіданні 31 жовтня у справі щодо визнання протиправною та нечинною Постанови Кабінету міністрів України №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису", інформує пресслужба суду.

"Судом постановлено ухвалу про об’єднання в одне провадження справ 640/9824/19 та 640/17064/19, бо в обох справах відповідачем виступає Кабінет міністрів України й позовні вимоги по своїй суті у них є однорідними", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, такі заходи вжито судом на підставі статті 172 Кодексу адміністративного судочинства України для процесуальної економії часу та єдності судової практики зі спірних питань.

Суд також ухвалив закрити підготовче провадження та призначити справу до розгляду по суті на 7 листопада 2019 року.

Як повідомлялося, до ОАСК надійшло два позови щодо оскарження нової редакції українського правопису.

22 травня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 437 "Питання українського правопису", якою схвалено нову редакцію "Українського правопису".

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Документ підготувала спеціально створена Українська національна комісія з питань правопису, до якої увійшли вчені-мовознавці Національної академії наук та національних університетів з різних регіонів України. Склад комісії затверджений розпорядженням КМУ від 17 червня 2015 року № 416.

У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3000 пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, а також окремих громадян.