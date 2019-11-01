Милованов заявив про погрози його заступникам
Укрінформ
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявляє, що його заступники отримують погрози через звільнення керівників із державних підприємств.
Про це він сказав вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
,,Моїм заступникам погрожують. За кожне зняття керівника з потоків мої заступники отримують СМС з серії: "готуйся до похорону себе", "Не бійся ходити під під'їздом" і так далі ", - сказав Милованов.
Він запевнив у тому, що команда уряду та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства серйозно налаштована працювати на результат і погроз не боїться.