Протягом двох років звільнено понад тисячу суддів — голова ВРП

Протягом 2017-2019 років було звільнено 1157 суддів.

Про це сказав голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко в ефірі передачі “Персона грата”, відео якої опубліковано на сторінці Українського радіо в Facebook.

“Із 2017 по 2019 року станом на 28 жовтня, зокрема, було звільнено 1157 суддів”, - розповів Овсієнко.

За його словами, за загальними обставинами, а саме - у зв’язку з неспроможністю виконувати свої повноваження за станом здоров’я, у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням чи у відставку було звільнено за вказаний період 836 суддів.

Окрім того, у зв’язку з вчиненням істотного дисциплінарного проступку за два роки було звільнено 268 суддів, за порушення судових вимог щодо несумісності - 18 суддів.

Водночас за вказаний період звільнено 35 суддів, які не підтвердили здатність здійснювати правосуддя за результатом кваліфікаційного оцінювання.

“Тому ця цифра є доволі суттєвою, вона показує, наскільки істотним і стрімким є відтік кадрів із суддівського середовища і суддівської системи”, - додав Овсієнко.