Україна “завернула” ще півсотні книг з Росії

Державний комітет телебачення і радіомовлення відмовив ТОВ “Якабу трейд” у видачі дозволів на ввезення з території Російської Федерації 54 книг, у яких присутні ознаки пропаганди держави-агресора.

Як повідомляє пресслужба комітету, відмову надано на підставі висновків експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції.

“Ознаки пропаганди виявлено у видавничій продукції ВАТ “Издательская группа “Весь” (Санкт-Петербург). У передмовах до 42-ох книг популярного індійського філософа Ошо (Пхагван Шрі Радніш) власник видавничої групи “Весь” у дусі імперської пропаганди возвеличує державу-агресора, розмірковуючи про генетичну вибірковість росіян і російської духовної культури”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що пропагандистська передмова супроводжує й 12 інших книг з психології, на ввезення яких на митну територію України Держкомтелерадіо не дав дозволу.

У Держкомтелерадіо нагадали, що, починаючи з 20 травня 2017 року, комітет видав 27 118 дозволів на ввезення видавничої продукції та надав 3 859 відмов у видачі дозволів. Зокрема, на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо надано 266 відмов у видачі дозволів на ввезення 1 310 000 примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийнято рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу.