Зеленський привітав університет імені Шевченка із 185-річчям

Зеленський привітав університет імені Шевченка із 185-річчям

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди 185-ї річниці Національного університету імені Шевченка в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ваш університет є гордістю України, гордістю нашої незалежності, а його робота має для держави без перебільшення стратегічне значення, адже майбутні випускники поруч із іншими представниками нового покоління українців є нашою надією”, - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що талант і потенціал молоді - це найбільший скарб українського суспільства та запевнив студентство, що для держави життєво важливо, аби вони бачили своє майбутнє саме в Україні.

“У сучасному світі без кордонів та без обмежень ви можете реалізувати себе у будь-якому куточку нашої планети, але, на мою особисту думку, для вашого покоління це було б занадто просто. Цікавий і амбітний челендж — спробувати побудувати сильну, успішну та процвітаючу країну саме тут, бути причетним до реальних змін”, - звернувся Президент до студентів.

Глава держави також вручив державні нагороди та присвоїв почесні звання співробітникам університету.

З нагоди 185-річчя в стінах університету впродовж тижня з 28 жовтня проходять урочисті заходи та прийоми закордонних делегацій.

Як повідомлялось, 28 липня 1834 року відбулося урочисте відкриття Київського університету імені Тараса Шевченка. Перші заняття розпочалися 28 серпня того ж року - тоді в університеті навчалося 62 студенти.

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Початково університет отримав назву Київський Імператорський університет святого Володимира. Століття потому, 9 березня 1939 року, на честь святкування 125-річчя з дня народження Тараса Шевченка, перед будівлею університету, на місці пам'ятника Миколі І, було відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку. Тоді ж Київському університету та парку перед університетом було присвоєно ім'я Тараса Шевченка.

21 квітня 1994 року Указом Президента України Київському університету було надано статус "національного".

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