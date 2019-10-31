Інститут нацпам'яті випустив перший освітній ролик серії "ІстФакт"

“1 листопада 1918 року стало переломним днем в історії Галичини і всієї України. Що ж таке Листопадовий чин (також Листопадовий зрив, Листопадова революція, Листопадовий переворот, Першолистопадове повстання) і чому варто знати про цю подію, розповідає п’ятихвилинний відеоролик із нового циклу Українського інституту національної пам’яті “ІстФакт”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в першому випуску “ІстФакту” відомий історик Володимир В’ятрович розкаже, чому у військового перевороту така дивна назва, як за одну ніч можна було взяти під свій контроль ціле місто, чому Львів треба було захоплювати і чи була в України війна з Польщею.

Також відео знайомить із маловідомими фактами та таємницями часів Листопадового чину: як Львів, заснувши на Геловін у жовтні ще в монархії Габсбургів, прокинувся у листопаді під владою Української національної ради, і як Дмитру Вітовському вдалося це здійснити протягом двох годин без жодного пострілу, не проливши ні краплі крові. А ще - навіщо підприємцю Михайлу Лазорку був потрібен шафран та що зробила його дружина, аби над Ратушею Львова замайорів український синьо-жовтий стяг.

Методичний супровід проєкту - Ганна Байкєніч, Олена Охрімчук; наукові консультанти – Ярослав Файзулін, Павло Подобєд, Владислав Куценко; спікер - Володимир В’ятрович; сценаристи – Наталка Пономарів, Андрій Сайчук; режисери-оператори – Яків Любчич, Олександр Назаров; графіка – Костянтин Пузанкін, Антон Куріпко; продюсер проєкту – В’ячеслав Пономарьов.

Відеоролики проєкту “ІстФакт” мають на меті популяризувати історію України через емоційне, яскраве, динамічне, без зайвого пафосу відео, детально переповідаючи малознані сюжети часів Української революції 1917-1921 років.

Формат проєкту – 5-хвилинні відеоролики в стилі “запитання-відповіді” з поєднанням прямої мови спікера і відеоряду (хроніка, інфографіка, анімація, карти, світлини, відео з реконструкцій історичних подій, моушн-графіка). Передбачається, що проєкт стане додатковим джерелом історичної інформації для широкого загалу.

Наступні випуски розкажуть про тризуб як державний герб УНР, історію створення “Щедрика”, бій за Вознесенськ, кримську операцію Петра Болбочана та про хорунжого Армії УНР і першого патріарха Київського і всієї України Мстислава.

Завантажити відео можна тут.