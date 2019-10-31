Кримінально-виконавчій службі призначили нового керівника

Наказом Міністерства юстиції від 29 жовтня 2019 року начальником Державної кримінально-виконавчої служби України призначено Василя Коробка.

Про це інформує пресслужба Мін’юсту.

“Наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2019 № 3123/к “Про призначення” призначено Коробка Василя Петровича з 30 жовтня 2019 року на посаду начальника Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначають у відомстві, він став переможцем конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби категорії “Б” Апарату Міністерства юстиції України, призначення яких здійснюється державним секретарем міністерства.